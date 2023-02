Umhängetasche entrissen: Zwei Unbekannte überfallen Rollstuhlfahrer in Pforzheim

Ein Mann und eine Frau haben am Montag in Pforzheim einem 73-Jährigen die Umhängetasche gestohlen. Sie plünderten seinen Geldbeutel und hangen die Tasche wieder an seinen Rollstuhl zurück.

Einem Rollstuhlfahrer ist am vergangenen Montag in Pforzheim die Tasche von zwei Unbekannten entrissen worden.

Wie die Polizei mitteilte, war das 73-jährige Opfer gegen 14 Uhr im Bereich der Parkbänke vor der Seniorenresidenz in der Bissingerstraße. Ein Unbekannter sprach ihn an und bat ihn um Geld.

Der Senior weigerte sich, dem Mann Geld auszuhändigen. Zwar entfernte sich der Unbekannte zunächst, kehrte aber wenig später in Begleitung einer Frau zurück. Sie traten an den Rollstuhlfahrer heran und versuchten ihm seine Umhängetasche zu entreißen.

Täter stehlen Bargeld und geben Tasche zurück

Der Senior trug die Tasche um den Hals. Nach einer kurzen Rangelei gelang es den Tätern, die Tasche an sich zu nehmen. Sie stahlen das gesamte Bargeld aus dem Geldbeutel. Im Anschluss trat die Frau unbemerkt an das Opfer heran und hängte ihm die gestohlene Tasche wieder an die Rückseite seines Rollstuhls. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Mann sei etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und habe schwarze Haare. Laut Mitteilung der Polizei habe er ein südländisches Aussehen, sei schlank und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Die Frau soll ebenfalls etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Sie trage dunkle, wellige Haare und sei laut Informationen des Zeugen korpulenter. Außerdem hätten beide Täter ungepflegt gewirkt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim in Verbindung zu setzen.