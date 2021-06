Wie belastet sind Namen wie Sedanplatz oder Gravelottestraße? Das Kulturamt Pforzheim möchte dem in einem großen Projekt auf den Grund gehen. Corona verschiebt das Projekt – aber nur mittelfristig.

Wenn Fahrradaktivistin Marthe Soncourt durch das Rodgebiet radelt, dann kann es emotional werden. „Ich habe mich früher immer gefragt, warum fast alle Straßen hier nach Orten in meiner Heimat benannt sind“, sagt die Französin. „Sogar nach sehr kleinen Orten.“

So wie Gravelotte. „Natürlich weiß ich, was das bedeutet“, sagt Soncourt. „Mein Großvater hatte immer die Redewendung benutzt: Es regnet wie in Gravelotte.“ Nur, dass dieser Regen seinerzeit nicht aus Wasser bestand, sondern aus Blut.

Die Schlacht von Gravelotte war die schrecklichste im deutsch-französischen beziehungsweise preußisch-französischen Krieg von 1870/71. Sie ist allerdings weniger bekannt als die Entscheidungsschlacht von Sedan. Jenes Sedan, nach dem auch der Pforzheimer Sedanplatz benannt ist.