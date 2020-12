Es ist eine regionale Schaltzentrale der Macht: Als Mittelbehörde zwischen dem Land sowie den Kommunen und Kreisen ist das Regierungspräsidium Karlsruhe die oberste Behörde in einem der vier Regierungsbezirke Baden-Württembergs. Der Regierungspräsident ist ein politischer Beamter und wird vom Ministerpräsidenten berufen. In Karlsruhe ist es guter Brauch, dass die Stelle nicht streng parteipolitisch besetzt wird. Legendär ist die Amtszeit von Gerlinde Hämmerle (SPD) von 1994 bis 2005. Auch die Vorgängerin der amtierenden Sylvia Felder (CDU) hatte ein SPD-Parteibuch: Nicolette Kressl stand sieben Jahre an der Spitze der Behörde mit Sitz am Karlsruher Rondellplatz und schied 2019 auf eigenen Wunsch aus.