Unbekannte brechen Baucontainer in Eutingen auf

Der Einbruch wurde am Montagmorgen an der Baustelle am Lindebuschweg an der Bundesstraße 10 festgestellt. Dort waren zwei Baucontainer aufgestellt, in denen die Geräte und Werkzeuge gelagert wurden. Wie die Pforzheimer Polizei mitteilte, hatten die unbekannten Diebe die Container am Wochenende aufgebrochen.

Die Polizisten vermuten zudem, dass die Gerätschaften mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Zeugen, die die Täter beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter (0 72 31) 1 86 32 11 in Verbindung zu setzen.