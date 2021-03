Auf einer Baustelle in der Kieselbronner Straße haben Unbekannte vier Garagen aufgebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, in der Kieselbronner Straße in Pforzheim-Eutingen vier Garagen aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die Garagen auf einer Baustelle.

In den mobilen Garagen lagert diverses Baumaterial. Nach Angaben der Polizei wurde jedoch nach jetzigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wurde bisher noch nicht näher beziffert.