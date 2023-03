Unbekannte brechen in Galvanikbetrieb in Pforzheim ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in Pforzheim in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in einen Galvanikbetrieb in der Pforzheimer Nordstadt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben sich die Täter in der Zeit zwischen Donnerstagabend 19.30 Uhr und Freitagmorgen 6.15 Uhr Zugang zu dem Gebäude in der Güterstraße verschafft.

Im Inneren durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Edelmetalle im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.