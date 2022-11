Zeugen gesucht

Unbekannte brechen in Pforzheimer Bäckerei ein und stehlen mehrere Tausend Euro

Diebe haben am vergangenen Sonntag auf Montag mehrere tausend Euro Bargeld in einer Bäckerfiliale in der Pforzheimer Innenstadt erbeutet. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet um Hinweise.