Unbekannte brechen in Pforzheimer Wohnhaus ein – Zeugen gesucht

Bei einem Einbruch haben Unbekannte ein Haus in Pforzheim-Brötzingen nach Wertsachen durchsucht. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Einbrecher sind in Pforzheim-Brötzingen in ein Wohnhaus eingedrungen und haben dabei etwas gestohlen. Der Einbruch fand im Zeitraum zwischen dem 15. Dezember gegen 13 Uhr und dem 27. Dezember gegen 13.30 Uhr in der Schellingstraße statt, ließ die Polizei wissen.

Die Unbekannten durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Was alles gestohlen wurde, ist noch unklar. Auch der Schaden steht demnach noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.