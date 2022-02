Unbekannte brechen in Räume von Pforzheimer Bildungseinrichtung ein

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen sind bislange unbekannte Personen in Räumlichkeiten einer Bildungseinrichtung in der Pforzheimer Tiefenbronner Straße eingebrochen.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim, verschafften sich die Täter offenbar über ein Fenster Zutritt in die Einrichtung in der Tiefenbronner Straße. Während sich der Diebstahlschaden – die Diebe entwendeten etwa 40 Dosen eines Energiegetränks – in Grenzen hält, dürfte der Sachschaden am Fenster möglicherweise deutlich höher sein.