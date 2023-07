Unbekannte brechen in Versicherungsagentur in Pforzheim ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Agentur eingebrochen. Sie entwendeten Büroartikel und Bargeld im dreistelligen Bereich.

Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Innere einer Versicherung im Pforzheimer Stadtteil Eutingen eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei gelang es den Tätern in der Zeit von Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 6.15 Uhr gewaltsam in die Räume der Versicherung in der Kieselbronner Straße zu gelangen.

Die Einbrecher durchwühlten die Schränke und entwendeten unter anderem Büroartikel und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.