Unbekannte brechen Kellerräume in Pforzheim auf: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Bleichstraße hat zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Die Täter sind geflohen und werden nun von der Polizei gesucht.

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Pforzheim am Montagmittag, hat ein Bewohner die zwei Täter beim Abtransport des Diebesgut erwischt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter zwei gefüllte Taschen dabei.

Offenbar hatten sich die beiden Tatverdächtigen, gegen 13.30 Uhr, Zutritt zum Gebäude in der Bleichstraße verschafft, um sich daraufhin in den Keller zu begeben und sämtliche Kellerabteile aufzubrechen. Als die Einbrecher auf ihrem Rückweg im Flur des Hauses auf einen Bewohner trafen, sprach dieser die Unbekannten an.

Daraufhin stießen die ertappten Tatverdächtigen den Bewohner beiseite und flüchteten. Letztlich ließen auch ihre gefüllten Taschen auf dem Gehweg zurück und rannten ohne Beute stadteinwärts. Trotz sofortiger Fahndung im Tatortbereich konnten die Männer unerkannt entkommen. In den Taschen befanden sich unter anderem ein Laptop und ein Akkuschrauber.

Täterbeschreibung

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

– Das Alter wird auf etwa 30-35 Jahre geschätzt.

– Beide waren rund 185 cm groß und hatten wenige bis keine Haare und Piercings am Mund.

– Ein Tatverdächtiger trug eine blaue Jacke, der andere ein buntes T-Shirt.

Hinweise erbeten

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 - 3 31 1 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.