Unbekannte brechen Spielautomaten in Pforzheimer Gaststätte auf

Bei einem Einbruch in eine Pforzheimer Gaststätte haben Unbekannte zwischen Sonntag und Dienstag Bargeld gestohlen. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in eine Gaststätte im Pforzheimer Stadtteil Buckenberg eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher zwischen 17 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Dienstag über das Oberlicht Zugang zum Inneren der Gaststätte in der Pillauer Straße. Dort brachen sie Spielautomaten auf und klauten Bargeld.

Wie viel die Täter stahlen und wie hoch der Schaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Sie bittet außerdem mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.