Zwischen Samstagmittag und Dienstagmittag haben Unbekannte einen Baustellencontainer in der Vogesenallee aufgebrochen und Werkzeug gestohlen.

In der Zeit zwischen Samstag, 4. Mai, 14 Uhr und Dienstag, 7. Mai, 12.40 Uhr, haben Unbekannte einen Baustellencontainer in der Vogesenallee in Pforzheim aufgebrochen. Aus dem Container wurde Werkzeug gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die zwischen Samstag und Dienstag verdächtige Fahrzeuge oder Personen Nähe der Baustelle in der Vogesenallee beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.