Passanten staunten nicht schlecht, als sie am Wochenende den Schaum im Ersinger Dorfbrunnen sahen. Dabei leben darin normalerweise kleine Forellen und ein kleiner Krebs.

In der Nacht auf Samstag

Vermutlich in der Nacht auf Samstag haben nach ersten Medieninformationen Unbekannte etwas in den Brunnen gegenüber dem Rathaus in Ersingen geworfen, das für eine starke Schaumbildung sorgte. Passanten berichteten, der Brunnen sah aus, als ob jemand einen Schaumbad daraus gemacht habe.

Der Brunnen war mit kleinen Forellen und einem kleinen Krebs bewohnt. Auch in der Nacht auf Sonntag waren noch einige Schaumflecken im Wasser, Fische oder Krebse waren nicht mehr im Brunnen zu sehen.