Unbekannte plündern Bankautomat in Pforzheim

Unbekannte haben am Wochenende in Pforzheim gewaltsam einen Bankautomaten aufgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Bankautomaten auf dem Gelände einer Bildungseinrichtung in der Tiefenbronner Straße in Pforzheim geplündert. Wie die Polizei mitteilt, ist es den Tätern gelungen, den Automaten gewaltsam zu öffnen und das sich darin befindende Bargeld zu entwenden.

Die Täter sind ebenfalls in zwei Büroräume eingebrochen und haben diese durchwühlt. Ob dabei etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Durch das gewaltsame Öffnen des Bankautomaten entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 18 6 - 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.