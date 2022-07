Unbekannte randalieren wiederholt auf Pforzheimer Diakonieareal

Unbekannte haben am Donnerstag wiederholt auf dem Areal der Diakonie Pforzheim in der Maximilianstraße randaliert. Wie die Polizei mitteilte, gab es seit Ende Juni zwischenzeitlich drei Vorfälle, bei denen sich Täter Zutritt in das Gebäude verschafften.

Dort rissen sie unter anderem Pflanzen aus den Hochbeeten, demolierten Gegenstände wie etwa ein Fußballtor oder stahlen einen Kinderroller der Marke Schildkröt in schwarz/grün.

Auf der Wiesenfläche des Geländes hinterließen die Täter ein verfassungsfeindliches Zeichen. Das legten sie aus dem Material eines Holzbocks zusammen, welchen sie zuvor zerstört hatten. Der entstandene Schaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere Hundert Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, Hinweise beim Kriminaldauerdienst zu melden.