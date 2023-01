Erneut sprengen Unbekannte einen Geldautomaten in Pforzheim

Ein lauter Knall hat Anwohner in Pforzheim-Eutingen am frühen Dienstagmorgen aus dem Schlaf gerissen: Unbekannte haben in der Volksbankfiliale in der Hauptstraße einen Geldautomaten gesprengt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, gingen der oder die Täter vermutlich jedoch leer aus und konnten kein Geld erbeuten.

Der Innenraum der Bankfiliale wurden durch die Sprengung jedoch verwüstet, auch Glasscheiben gingen zu Bruch. Menschen kamen aber nicht zu Schaden.

Nach der Tat flüchteten die Unbekannten. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den Tätern, auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. „Mehrere Streifen sind vor Ort“, so ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion.

Immer wieder werden Geldautomaten gesprengt

In der Region und auch in Pforzheim werden immer wieder Geldautomaten gesprengt. Erst vor wenigen Tagen hatten Unbekannte einen Geld- und Zigarettenautomat im Pforzheimer Stadtteil Haidach gesprengt.

Anfang November waren eine Sparkassen in Karlsruhe-Neureut oder Anfang Juli ein Automat in einem Östringer Einkaufszentrum das Ziel der Geldautomatensprenger. In Karlsbad-Langensteinbach hat die Sparda-Bank ihren Standort nach einer Sprengung sogar aufgegeben.