Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Pforzheim

Täter haben am frühen Montagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Tiefbronner Straße in der Nähe der Einmündung Eutinger Sträßchen in Pforzheim gesprengt.

Durch ein lautes Knallgeräusch wurde ein Zeuge gegen 3.30 Uhr auf das Geschehen vor einem Biergarten einer Lokalität aufmerksam, teilte die Polizei mit.

Teile des Automaten und des Inhaltes konnten im näheren Bereich aufgefunden werden. Durch die Sprengung wurde eine angrenzende Holzhütte beschädigt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an

Ob die Täter Beute machten, kann derzeit nicht abschließend gesagt werden. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Vor Ort wurden Spuren gesichert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.