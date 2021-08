Unbekannte stehlen Anhänger und Minibagger in Pforzheim

Bislang unbekannte Diebe haben von Dienstag auf Mittwoch mehrere Baugeräte in Pforzheim gestohlen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Einen Anhänger sowie einen Minibagger haben Unbekannte von Dienstagnachmittag auf Mittwochmorgen in Pforzheim-Brötzingen entwendet. Der mit dem weiß-roten Bagger des Herstellers Kingway beladene Anhänger der Marke Auwärter, war in der Kirchenstraße abgestellt, als die Täter sich daran zu schaffen machten und beide stahlen, so das Polizeipräsidium Pforzheim. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.