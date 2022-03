Unbekannte stehlen Elektronikartikel und beschmieren Wände in Pforzheim: Hilfe erbeten

Zwischen Sonntag und Dienstag haben bislang unbekannte Täter in der Pforzheimer Oststadt Elektroartikel geklaut und ebenfalls Wände besprüht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag in der Pforzheimer Oststadt Elektronikartikel gestohlen und Wände beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, verschafften die Täter sich Zutritt in ein Gebäude in der östlichen Karl-Friedrich-Straße hebelten darin die Tür zu einem Raum auf, welcher durch eine Pforzheimer Bildungseinrichtung angemietet wurde.

Aus dem Raum haben die Unbekannten unter anderem Videoprojektoren mit Zubehör gestohlen. Außerdem besprühten sie Wände mit kurzen Schriftzügen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 - 3 21 1 zu melden.