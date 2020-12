Am vergangenen Wochenende haben mehrere Unbekannte ein Fahrzeug aus einer Tiefgarage in Pforzheim-Eutingen gestohlen. Jetzt sammelt die Polizei Hinweise, um den Tätern auf die Spur zu kommen.

Ein Auto wurde am Wochenende aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße in Eutingen geklaut. Der Diebstahl soll in einem Zeitraum zwischen Freitag bis Montag passiert sein, dies geht aus einer Pressemintteilung der Polizei hervor. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen BMW E30 318i von 1987.

Der Wagen war verschlossen, die Batterie abgeklemmt und die Kennzeichen entstempelt. Inwiefern die Täter den BMW abtransportiert haben, ist laut Polizei bisher noch unklar. Das gestohlene Fahrzeug verfügte über eine blaue Unterbodenbeleuchtung und einen Sportauspuff der Marke Remus.

Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann oder den BMW gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 in Verbindung zu setzen.