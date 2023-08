Unbekannte Täter entwenden E-Bikes in Pforzheim

Zwei, an einem Geländer in der Rennfeldstraße in Pforzheim angeschlossene, E-Bikes sind am Freitag zwischen 19.30 Uhr und 23.40 Uhr durch bislang Unbekannte entwendet worden.

Es handelt sich um ein schwarz/rotes E-Bike der Marke Scott, Model SCO Bike Strike eRide 920 und um ein grau/rotes E-Bike der Marke KTM, Model Macina Action 29.

Die E-Bikes haben einen Gesamtwert von etwa 7.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.