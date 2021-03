Unbekannte haben am Sonntag von einer Fußgängerbrücke über der A8 bei Pforzheim Steine auf fahrende Pkws. Mindestens ein Fahrzeug wurde beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Personen wurden am Sonntagvormittag gegen 10.25 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie sie auf der Autobahnbrücke „Ispringer Pfad“ Steine auf die in Richtung Stuttgart fahrenden Fahrzeuge war. Wie die Polizei mitteilt, wurde hierbei mindestens ein Fahrzeug an der Windschutzscheibe getroffen.

Die Insassen des getroffenen Autos kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier zu melden.

Telefon (07 23 1) 12 58 10