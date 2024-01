Acht in Pforzheim-Weststadt geparkte Autos haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag zerkratzt. Die Polizei ermittelt nun die genauen Schäden.

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Habermehlstraße in Pforzheim-Weststadt mehrere Autos beschädigt. Die Polizei teilte mit, dass die Täter zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 14.30 Uhr insgesamt acht Pkw zerkratzten.

Polizei schätzt Schäden auf 6.000 bis 8.000 Euro

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den am Straßenrand geparkten Autos auf 6.000 bis 8.000 Euro.