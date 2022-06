Unbekannter bricht Auto im Pforzheimer Stadtteil Büchenbronn auf

Der Unbekannte brach in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 4.30 Uhr, die Beifahrertür an einem Mercedes auf, der in der Mittleren Stöckstraße geparkt war. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Täter aus dem Fahrzeug eine Geldbörse, in welcher sich unter anderem ein geringer Bargeldbetrag und Ausweispapiere des Geschädigten befanden.

Die Polizei weist in diesem Kontext daraufhin, keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen zu lassen. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel sollten nicht im Fahrzeug bleiben, so die Polizei weiter.

Zeugenaufruf der Polizei Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter (0 72 31) 18 63 31 1 in Verbindung zu setzen.