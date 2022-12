Unbekannter bricht in Pforzheim über Regenrinne in Wohnung ein

Bei dem Einbruch am frühen Dienstagabend hat ein unbekannter Täter aus einem Anwesen in der Hachelallee in der Pforzheimer Nordstadt 400 Euro gestohlen.

Am frühen Dienstagabend ist ein Unbekannter in ein Anwesen in der Hachelallee in der Pforzheimer Nordstadt eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei kletterte der Täter zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr über die Regenrinne zum Balkon der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung.

Dort gelang er durch Manipulation an einem Fenster in das Innere des Anwesens. Beim Durchsuchen der Räume erbeutete der Unbekannte Bargeld in Höhe von 400 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen sich unter (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.