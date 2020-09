Unbekannter bricht in Pforzheimer Supermarkt ein

Die Polizei sucht nach einem Dieb, der aus einem Supermarkt und aus mehreren Büroräumen Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen hat.

Ein Unbekannter ist von Samstag auf Montag in einen Supermarkt in der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zum Supermarkt in der Pfälzerstraße und durchsuchte dort im Anschluss mehrere Büroräumlichkeiten.

Nachdem er einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe erbeutet hatte, flüchtete der Einbrecher unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.