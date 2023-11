Unbekannter überfällt und verletzt Passanten in Pforzheim-Eutingen

Ein Unbekannter hatte am Montag einen 56-Jährigen in Pforzheim angegriffen und versucht, ihn auszurauben. Das Opfer wurde teils schwer verletzt.

Ein 56-Jähriger ist am Montagabend in Pforzheim-Eutingen von einem Unbekannten überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trug das Opfer von dem Angriff unter anderem mehrere Rippenbrüche davon.

Der Mann war gegen 19 Uhr in der Bahnhofsunterführung, in der Brauereistraße unterwegs, als ihm jemand in den Rücken trat. Der 56-Jährige fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich an den Armen und im Gesicht.

Der Fremde trat dann weiter auf den am Boden liegenden 56-Jährigen ein und forderte ihn derweil dazu auf, ihm seine Wertgegenstände auszuhändigen.

Täter floh in Richtung Fritz-Neuert-Straße

Da das Opfer aber nichts mit sich führte, ließ der Unbekannte schließlich von ihm ab und flüchtete dann durch die Unterführung und über die Treppen in Richtung Fritz-Neuert-Straße.

Der Gesuchte sei etwa 1,80 Meter groß und trug zur Tatzeit eine Jeans, eine dunkle Winterjacke sowie eine schwarze Mütze, welche er sich tief ins Gesicht gezogen hatte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Augenzeugen um Hinweise.