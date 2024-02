Unbekannter versucht in Pforzheim einen Fußgänger auszurauben

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Unbekannter versucht, einen Fußgänger auszurauben. Der Mann schlug den Fußgänger und stieß ihn zu Boden.

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen in Pforzheim versucht, einen Fußgänger auszurauben. Die Polizei teilte mit, dass ihr der Vorfall erst am Donnerstag bekannt wurde.

Der Fußgänger war im Zeitraum zwischen 3 und 4 Uhr im Bereich der Einmündung östliche Karl-Friedrich-Straße / Schulberg unterwegs. Der Unbekannte ging ihm zunächst kurzzeitig hinterher. Anschließend schlug er auf das Opfer ein und stieß ihn zu Boden. Danach versuchte der Tatverdächtige erfolglos, dem sich wehrenden Fußgänger die Bauchtasche zu entreißen. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Schulberg. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen

Der Tatverdächtige wird beschrieben als ein schlanker, etwa 1,70 Meter großer und 24 bis 26 Jahre alter, dunkelhäutiger Mann, der dunkel gekleidet war und unter anderem einen Kapuzenpullover trug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.