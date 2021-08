Zusammenstoß nach Auffahrunfall auf A8 bei Pforzheim – sieben Verletzte

Bei einem Zusammenstoß nach einem Auffahrunfall auf der A8 bei Pforzheim sind am frühen Sonntagmorgen sieben Personen verletzt worden, drei davon schwer.

Reinigungsarbeiten dauern an

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 1.30 Uhr auf der A8 zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-West in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Ein VW war aus ungeklärten Gründen auf der Autobahn zum Stehen gekommen. Ein BMW fuhr auf den Pkw auf. Daraufhin drehte sich der VW und kam quer auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Ein weiterer BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem VW zusammen.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Die Autobahn war voll gesperrt. Alle Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war angefordert worden, konnte aber wegen zu starken Regens nicht starten.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Fahrbahn wird voraussichtlich noch bis 9 Uhr gereinigt. Die Autobahn ist daher in Teilen noch gesperrt.