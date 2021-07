Der Auffahrunfall zwischen zwei LKW ereignete sich Polizeiangaben zufolge gegen 12 Uhr im noch zweispurigen Abschnitt der so genannten Enztalquerung zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord in Fahrrichtung Karlsruhe.

Ein mit Schrott-Teilen beladener LKW konnte kurz vor dem Anstieg der Fahrbahn in nördlicher Richtung nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf ein Silofahrzeug mit Beton an Bord auf. Die beiden Fahrzeuge wurden dabei so beschädigt, dass sie von einer Spezialfirma abgeschleppt werden müssen.

Unfall auf der A8: Schrott-Teile auf der Fahrbahn sorgen für Behinderungen

Bereits kurz nach dem Unfall bildete sich ein Stau. Die Verkehrsbehinderung dürfte laut Polizei noch Stunden andauern. Zudem muss nach Angaben der Polizei eine größere Menge der Schrottteile, die der mutmaßliche Unfallverursacher verlor, auf der Fahrbahn über den Seitenstreifen geborgen werden.

„So lange muss die rechte Fahrspur in Richtung Karlsruhe gesperrt bleiben“, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim. Das aufwendige Prozedere könne bis zum Abend andauern. Am Nachmittag bildete sich Polizeiangaben zufolge ein Rückstau von mehr als zehn Kilometer bis Höhe Winsheim.

Den Polizeiangaben zufolge müssen beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.