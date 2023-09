Unfall auf der A8 bei Pforzheim: Drei Verletzte und langer Stau

Bei einem Unfall sind am Freitagabend auf der A8 bei Pforzheim drei Menschen verletzt worden. Zudem bildete sich ein langer Rückstau in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Autofahrer gegen 18 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als er in Höhe von Mutschelbach aufgrund eines medizinischen Notfalls vom Gaspedal seines Fahrzeugs abkam. In der Folge wurde sein Auto plötzlich deutlich langsamer.

Hinter ihm fuhr ein Lkw-Fahrer, der gerade vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt war, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Da der Pkw vor ihm nun plötzlich deutlich langsamer wurde, fuhr der Lkw auf.

In der Folge wurde das Auto gegen die Mittelleitplanke geschleudert und blieb danach auf dem linken Fahrstreifen liegen. Die Fahrer von zwei nachfolgenden Autos erkannten die Gefahr noch rechtzeitig und konnten vor dem Hindernis anhalten. Der Fahrer eines dritten Fahrzeugs prallte dann aber gegen den hinteren stehenden Wagen, was dazu führte, dass auch die anderen auf der linken Spur stehenden Autos kollidierten.

Zehn Kilometer Stau in Richtung Karlsruhe

Der Fahrer mit dem medizinischen Notfell wurde in ein Krankenhaus gebracht, in den anderen Autos gab es zwei Leichtverletzte. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle über den Standstreifen geleitet. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten auch um 20 Uhr noch an. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen zehn Kilometer langen Rückstau.