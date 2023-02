Unfall in Pforzheim: Mann ist auf Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten Personen ist es am Mittwochabend in der Holzartenstraße in Pforzheim gekommen.

Ein 18-jähriger und ein 21-jähriger Autofahrer waren gegen 21.15 Uhr beide auf der Holzgartenstraße auf der linken und rechten Spur in östlicher Richtung unterwegs. Als der 18-Jährige von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, übersah er offenbar den neben ihm fahrenden 21-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrer, sowie ein Beifahrer leicht verletzt wurden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Auffälligkeiten bei dem 18-Jährigen fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Vortest vor Ort bestätigte dies. Dem 18-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.