Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagabend ein Autofahrer in Pforzheim verletzt worden. Nach ersten Angaben war der Autofahrer gegen 19 Uhr auf seinem Weg auf der Verbindungsstraße zwischen Büchenbronn und der Pforzheimer Kernstadt von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überschlug sich der Kleinwagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer wurde in eine Klinik gebracht.