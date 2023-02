Auf der A8 bei Pforzheim ist ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen passiert. In Richtung Karlsruhe kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Auf der A8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord hat sich um 7.16 Uhr ein Unfall ereignet, der zunächst eine Vollsperrung zur Folge hatte. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Aktuell laufen die Bergungs- und Aufräumarbeiten.

Mittlerweile ist eine Spur wieder freigegeben. Seit 8.30 Uhr, so der Sprecher, wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zwei Spuren in Richtung Karlsruhe sind weiterhin gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 8.40 Uhr]