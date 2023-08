Zwei Autos sind an einer Kreuzung in Pforzheim zusammengestoßen. Beide Fahrer sagen, ihre Ampel wäre grün gewesen.

Am Samstagvormittag ist es in der Habermehlstraße in Pforzheim zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt – darunter zwei Kinder. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 10 Uhr kam es an der Kreuzung Habermehlstraße/Fritz-Ungerer-Straße es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer gaben an, dass sie an der Ampel grün gehabt hätten, heißt es weiter von der Polizei. Ob das tatsächlich so war oder ob einer der Fahrer das Rotlicht übersehen hat, kann die Polizei am Sonntagmittag noch nicht beantworten.

Kreuzung musste für drei Stunden gesperrt werden

An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, heißt es weiter.

Die Kreuzung musste nach dem Unfall für drei Stunden gesperrt werden.