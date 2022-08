Unfall mit Linienbus in Pforzheim

In Pforzheim kam es am Montagmittag an der Kreuzung Habermehlstraße/Hans-Sachs-Straße zu einer Kollision zwischen einem Mercedes-Fahrer und einem Linienbus. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt.

Am Montagmittag ist es an der Kreuzung Habermehlstraße/Hans-Sachs-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses gekommen. Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 13.15 Uhr die Habermehlstraße stadteinwärts und beabsichtigte bei „Grünlicht“ an der genannten Kreuzung nach links in die Hans-Sachs-Straße abzubiegen, teilte die Polizei mit.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt des entgegenkommenden Linienbusses und es kam zur Kollision.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei Fahrgäste des Busses, im Alter von 69-76 Jahren, verletzt. Zwei Fahrgäste musste zur Behandlung ihrer Verletzungen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. Der Fahrzeugverkehr auf der Hans-Sach-Straße musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig umgeleitet werden.