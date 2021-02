Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei befanden sich die beiden Lkw gegen 13.30 Uhr auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz nach der Anschlussstelle Pforzheim-Süd habe der 54-Jährige an einem Stauende abbremsen müssen, so die Polizei.

Offenbar sei die Situation von dem ihm nachfolgenden 50-jährigen Lkw-Fahrer zu spät erkannt worden und er fuhr auf seinen Vordermann auf. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er noch am Unfallort starb.

Es entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe wird aufgrund aufwendiger Bergungsarbeiten voraussichtlich noch bis in die Abendstunden voll gesperrt bleiben, so die Polizei.

Neben Einsatzkräften der Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt an der Unfallstelle.