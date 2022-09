Unfall verursacht, geflüchtet und Widerstand in Pforzheim geleistet

Am frühen Donnerstagmorgen ist es in der Pforzheimer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der offensichtlich alkoholisierte Autofahrer überfuhr eine Verkehrsinsel und richtete erheblichen Schaden an, berichtet die Polizei. Trotz anschließender Flucht des Fahrers konnte dieser nach einer kurzen Verfolgung festgestellt und festgenommen werden. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 1 Uhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizeihundestaffel durch einen lauten Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Ein silberfarbenes Fahrzeug hatte an der Kreuzung Am Waisenhausplatz/Zehnthofstraße die dortige Verkehrsinsel überfahren. Noch vor Erreichen der Unfallstelle ging der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in Richtung St. Georgen Steige flüchtig. Nach einer kurzen Hinterherfahrt in Richtung Wurmberger Straße und im Anschluss nach rechts in den Strietweg konnte das Fluchtfahrzeug verlassen, jedoch mit laufendem Motor im Strietweg festgestellt werden. Der Fahrer rannte in Richtung Tannenweg davon und wurde durch die Streifenwagenbesatzung kurzfristig aus den Augen verloren.

Während der Überprüfung der Halteranschrift des zurückgelassenen Fahrzeugs durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Süd kam eine männliche Person die Glogauer Straße direkt auf die Beamten zugerannt. Eine Polizeibeamtin stellte sich dem Mann in den Weg und machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Unbeirrt rannte der Mann weiter und „überannte“ die Beamten, die hierbei so schwer verletzt wurde, das eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus nötig war. Kurz darauf konnte der 40-Jährige festgenommen werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zur Erhebung einer Blutprobe wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.