Ungewöhnlicher Hochzeitskorso in Pforzheim: Direkt am Traualtar abgeschleppt

Zur Hochzeit eines Kollegen fuhren Mitarbeiter eines Pforzheimer Abschleppunternehmens am Samstagnachmittag in einem besonderen Autokorso durch die Innenstadt. Sie holten das Paar nicht nur mit mehreren Abschleppwagen vor der Sankt Franziskuskirche ab, sie hatten auch das Motorboot des Bräutigams „entführt“ und geschmückt. Nach der Trauung wurde das frisch vermählte Brautpaar so durch die Innenstadt gefahren.