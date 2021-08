Unter Alkoholeinfluss von der A8 abgekommen

Ein 41-Jähriger ist in der Nacht zum Montag auf der A8 von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Unfall fanden die Beamten den Mann schlafend in einem Gestrüpp.

Auf der Autobahn 8 ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 41-jähriger Subaru Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, befuhr der 41-Jährige die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe, kam gegen 05.00 Uhr mit seinem Auto im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Süd alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Beim Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle war keine Person im Fahrzeug. Durch das Absuchen der näheren Umgebung konnte der Fahrer offensichtlich schlafend in einem Gestrüpp gefunden werden. Ein mit ihm durchgeführter Alkohol Vortest hatte einen Wert von etwa 1,8 Promille zum Ergebnis.

Zur Beweissicherung wurde dem Fahrer Blut entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen den 41-Jährige wird nun eine Strafanzeige gefertigt. Der nicht mehr fahrbereite Subaru musste abgeschleppt werden.