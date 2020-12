Bayern hat sie schon seit einer Woche. Sachsen seit ein paar Tagen: Die verschärften Corona-Maßnahmen für sogenannte Hotspots wie Pforzheim lassen hingegen in Baden-Württemberg noch immer auf sich warten. Nächtliche Ausgangssperren, strengere Kontakt- und Maskenregeln, was passiert wann konkret? In den Kommunen reagiert man zunehmend verärgert.

Seit Tagen verhandeln darüber nicht nur die zuständigen Ressorts der Landesregierung, sondern auch die kommunalen Spitzenverbände, also Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag.

Derweil steigen die Corona-Zahlen weiter. In Pforzheim liegt die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 270,7 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.