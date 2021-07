An extreme Wetterlagen müssen wir uns gewöhnen, sagt Michael Gutwein, Leiter der regionalen Messgruppe des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart. Er gibt Tipps, wie sich jeder wappnen kann.

Starkregen in Kraichtal, Überschwemmungen in Karlsbad: In den vergangenen Wochen haben Unwetter starke Schäden in der Region angerichtet.

Noch schlimmer trifft es derzeit Teile von Nordrhein-Westfalen und von Rheinland-Pfalz. Dort sind nach Dauerregen einige Häuser in den Fluten eingestürzt. Es gibt Tote.

Für die BNN ordnet Wetterexperte Michael Gutwein die Situation ein und gibt Tipps, wie man sich verhalten sollte.