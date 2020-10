Verdi ruft in Pforzheim am Donnerstag zum Warnstreik auf

Das Landratsamt Enzkreis und Teile der Pforzheimer Stadtverwaltung sollen an diesem Donnerstag bestreikt werden. Der Aufruf kommt von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Verdi ruft für diesen Donnerstag zum Warnstreik in Pforzheim auf. Ganztägig bestreikt werden sollen nach Vorstellungen der Dienstleistungsgesellschaft das Landratsamt Enzkreis und Teile der Stadtverwaltung Pforzheim. Um 9 Uhr ist eine Kundgebung im Hof des Landratsamts geplant.

Die stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführerin für Mittelbaden und den Nordschwarzwald, Amely Poll, spricht von einem „kleinen Warnstreik“ und einer „kleinen Kundgebung“. Dabei nehme man auch Rücksicht auf die Corona-Infektionszahlen in Pforzheim, die sich zuletzt schnell der kritischen Marke genähert hatten.

Der Dienstbetrieb ist möglicherweise ein wenig eingeschränkt. Jürgen Hörstmann, Sprecher Landratsamt Enzkreis

Nach den Erfahrungen mit Streiks in den Vorjahren schätzt Landratsamtssprecher Jürgen Hörstmann: „Der Dienstbetrieb ist möglicherweise ein wenig eingeschränkt.“

Verdi fordert Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent

Die Pforzheimer Verwaltung ist nicht komplett zum Streik aufgerufen. Poll erklärt das damit, dass Verdi dort nicht überall organisiert ist. Daher sind konkret nur die Bereiche Soziales und Schulen sowie die Technischen Dienste aufgerufen, sich dem Streik anzuschließen.

Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Erwartet wird die Ost-West-Angleichung der Arbeitszeit.

Darüber hinaus soll in den Tarifverhandlungen das Thema der Entlastung der Beschäftigten behandelt werden. Die besonderen Themen des Gesundheitswesens und der Pflege werden an einem eigenen Tisch im Rahmen der Tarifrunde besprochen. Die dritte Runde der Verhandlungen ist für den 22./23. Oktober in Potsdam angesetzt.