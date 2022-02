Verfolgungsjagd in Pforzheim: 17-jähriger Brandstifter flieht vor der Polizei

Nachdem ein Pforzheimer Mülleimer am Mittwoch in Brand geraten ist, hat die Polizei versucht den 17-Jährigen Brandstifter festzunehmen.

Der Inhalt eines Mülleimers ist am Mittwochabend in der Pforzheimer Nordstadt in Brand geraten. Wie die Polizei informiert, lieferten sich die Beamten einer hitzigen Verfolgungsjagd mit dem Brandleger aus.

Der Jugendliche war gegen 20.30 Uhr mit zwei weiteren Personen in der Nähe eines Metallmülleimers in der Brettener Straße / Grashofallee gesehen worden.

17-Jähriger flieht vor Polizei mit gestohlenem Roller

Nachdem der brennende Mülleimer rasch gelöscht werden konnte, kontrollierten die Beamten den 17-Jährigen. Der Jugendliche ergriff daraufhin mit seinen Bekannten die Flucht.

Auf dem Weg stahl der 17-Jährige einen Tretroller in der Hohenzollernstraße. Auf der weiteren Flucht über die Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Hohenstaufenstraße verlor der Jugendliche allerdings die Kontrolle über den Roller. Es kann ausgeschlossen werden, dass die Berührung des Polizeimotorrads, welches ihn auf seiner Flucht verfolgte, für seinen Sturz verantwortlich war.

Nach Sturz flieht Jugendlicher zu Fuß weiter

Nach dem Sturz sprang der Jugendliche wieder auf und lief zu Fuß weiter in Richtung Christophallee. Dort konnte er eingeholt und zum Polizeirevier gebracht werden.

Die leichten Verletzungen, die er sich bei seinem Sturz zugezogen hatte, wurden in einem Krankenhaus versorgt. Danach nahm ihn ein Elternteil in Empfang.

Zeugen, die Hinweise zum genauen Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Pforzheim-Nord zu wenden.