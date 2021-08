Ob Bad Wildbach, Büchenborn oder Schönberg – in jüngster Zeit führten immer wieder Straßenschilder in Pforzheim in Orte, die es nicht gibt. Weil Fremdfirmen damit beauftragt waren. Das jüngste Kuriosum steht in der Oststadt.

Warum in die Nähe schauen, wenn das Ferne ist so schön? Nach diesem Motto ragt derzeit ein Umleitungsschild an der Ecke Anshelmstraße/Lindenstraße aus dem tristen Einheitsgrau der Pforzheimer Oststadt heraus. Nach Bad Wildbach nämlich geht die Umleitungsstrecke. Und nicht etwa nach Bad Wildbad. Und schon wird geunkt. Wo wohl dieser Wildbach sei? Wie weit das wohl weg ist?

Google Maps gibt darauf gleich mehrere Antworten. Eine davon ist das Alterswohnheim „Am Wildbach“ in Wetzikon im Schweizer Kanton Zürich, 251 Kilometer von der Anshelmstraße entfernt. Eigentlich führt die Strecke in Richtung Stuttgart, der Pfeil in entgegengesetzte Richtung zum Schwarzwald. Umleitung eben. In ähnlicher Richtung liegt die Wildbach-Apotheke in Winterthur. Wen es eher nach Österreich zieht, der kann sich auch im Gästehaus Wildbach in Mittelberg gleich an der Grenze zu Oberstdorf (Bayern) einbuchen.

Göppinger Firma hat das Schild aufgestellt