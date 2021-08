In den zweiten Tag ging vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts am Amtsgericht Pforzheim ein Prozess, bei dem ein 20-jähriger Pforzheimer der gemeinschaftlichen räuberischen Erpressung angeklagt wird.

20-Jähriger in Untersuchungshaft

Im Wesentlichen bestätigte die Phalanx der zur Beweisaufnahme angetretenen insgesamt sechs Polizisten genau das, was während des ersten Verhandlungstages der Angeklagte und der Hauptzeuge der Kammer zu Protokoll gegeben hatten.

Am Abend des 21. Januar diesen Jahres soll der notorisch unter Geldmangel leidende, spielsüchtige junge Mann zusammen mit Komplizen versucht haben, so die Quintessenz der Klageschrift von Staatsanwalt Christian Schwab, einem Arbeitskollegen die vermeintlich reiche Beute aus einem Reifendiebstahl abspenstig zu machen.

Er wurde in einen Hinterhalt gelockt und in einer Waldhütte bei Büchenbronn malträtiert. Um an 45.000 Euro heranzukommen, schlugen und traten sie ihn, zogen ihn nackt aus, übergossen ihn mit einer Flüssigkeit und drohten, diese anzuzünden und ihm einen Finger und den Penis abzuschneiden.