Verhandlung in Pforzheim: Vier Angeklagte sollen Autounfälle provoziert haben

Den vier Angeklagten im Prozess am Amtsgericht Pforzheim wird vorgeworfen, absichtlich Unfälle verursacht und Versicherungsbetrug begangen zu haben. Zum Auftakt der Verhandlung wurden keine Zeugen geladen.

Provozierte Autounfälle und Betrug in drei Fällen wirft die Staatsanwaltschaft Pforzheim einem irakisch-türkischen Quintett vor. Zu Beginn des Jahres 2017 hätten die fünf, so formulierte Staatsanwalt Sven Müller in seiner Anklageschrift, absichtlich Unfälle herbeigeführt, bei denen ein Golf mit verschiedenen Premium-Fahrzeugen kollidierte.

Über Rechtsanwälte wurden anschließend bei den Versicherungen Rechnungen von bis zu 13.000 Euro eingereicht. Ein ganz klarer Betrug, um sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen, meinte Müller.

Nur dumm, dass einem aufmerksamen Beobachter die Schadenshäufigkeit an dem immer gleichen Golf an der immer gleichen Stelle auffiel. Auf die fälligen Strafbefehle mit bis zu sechs Monaten Haftandrohung mit Bewährungsauflagen reagierten die Beschuldigten unterschiedlich.

Zwei nahmen den Strafbefehl an, drei legten Einspruch dagegen ein. Das macht die Sache auf vielfältige Weise ziemlich kompliziert, wie Richterin Stephanie Ambs gleich zu Beginn der Verhandlung am Amtsgericht Pforzheim deutlich machte.

Erster Verhandlungstag in Pforzheim als „Generalprobe“

Von den drei verbliebenen Angeklagten waren nur zwei erschienen. Zeugen hatte Stephanie Ambs zunächst einmal überhaupt nicht geladen. Der erste Verhandlungstag sei für sie nicht mehr als eine „Generalprobe“, bei der ausgelotet werden solle, wie in dem Verfahren weiter vorgegangen werde.

Die zwei Täter, die ihren Strafbefehl angenommen hatten, können nämlich deshalb in die Rolle eines Zeugen schlüpfen, weil ihnen das Zeugnisverweigerungsrecht eines Angeklagten nicht zusteht.

Schwierig sei auch die Frage, ob den verbliebenen drei Angeklagten Pflichtverteidiger zustehen. Einem sei der Antrag auf Pflichtverteidigung abgelehnt worden, weil die voraussichtliche Strafe zu gering ausfallen würden, als dass dies einen Pflichtverteidiger rechtfertigen würde, sagte Stephanie Ambs. Aus dem Prinzip der Gleichbehandlung müsse über diese Frage noch einmal nachgedacht werden.

Zwei Angeklagte behaupten, keine Ahnung von den Unfällen zu haben

Die ohne Verteidiger erschienenen beiden anderen Angeklagten sahen kein Problem darin, sich trotzdem zur Person und den Vorwürfen zu äußern. Diese wiesen sie unisono entschieden zurück. Beide hätten von den ihnen vorgeworfenen Unfällen keine Ahnung, so gaben sie an. Er habe „null Ahnung“, betonte einer der beiden. Erst von der Polizei habe er von den Vorwürfen erfahren.

Keinen der anderen vier Angeklagten kenne er. „Ich habe es nicht nötig, sowas zu machen“, wies er den Vorwurf zurück. Beim zweiten Angeklagten verhielt es sich ähnlich. Auch er gab an, keinen der anderen Angeklagten zu kennen, höchstens von einer zufälligen Begegnung in einer Shisha-Bar.

Gegen die drei verbliebenen Angeklagten soll nun im Herbst „eine Verhandlung mit vollem Programm“, wie Stephanie Ambs formulierte, beginnen und mit einer Vielzahl an Zeugen für Aufklärung über die Taten sorgen.