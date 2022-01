Verkehrsunfall in Pforzheim: Wer hatte grün?

Am Freitagabend, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem von der Polizei bislang nicht mit Sicherheit geklärt werden konnte, welcher der beiden Unfallbeteiligten der Verursacher war.

Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Wilferdinger Straße und wollte nach links in die Straße Kurze Steig abbiegen. Ihm entgegen befuhr, laut Polizei Pforzheim, ein 42-jähriger Fahrer die Karlsruher Straße in Richtung Wilferdinger Straße. Beide fuhren zeitgleich in den Einmündungsbereich bei der Straße Kurze Steig ein und es kam zur Kollision.

Zeugen gesucht

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro. Beide Fahrer beteuerten, grün gehabt zu haben.

Zeugen die den Unfall gesehen haben und Angaben dazu machen können, welcher der Beteiligten grün hatte, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.