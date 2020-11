Hybrid ist das neue Event und Pforzheims Congresscentrum (CCP) ist der neue Hotspot für alles, was es dazu braucht. Wenn sich diese Ansicht durchsetzt, ist Daniel Schuch am Ziel. Der 45-Jährige verantwortet seit 1. September bei Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) den Vertrieb für Pforzheims Veranstaltungsort Nummer 1, das CCP.

Er kam gerade rechtzeitig, um zu erleben, wie Corona das Leben dort zum zweiten Mal in die Knie zwingt. Allein im November verbucht der WSP hier Umsatzverluste von 42.000 Euro, aufs Jahr bezogen sind bei 78 abgesagten Veranstaltungen mittlerweile knapp 360.000 Euro weniger umgesetzt worden.

Schuch reagiert gelassen. Denn zum einen „wird nicht alles abgesagt“ und zum anderen hilft vielleicht gerade diese Zäsur, das Angebot neu auszurichten. Der Mann, der über sechs Jahre bei Pink Event in Pfinztal „vieles mitgelenkt und in neue Bahnen entwickelt hat“, will umsetzen, was Pforzheim seit fast zehn Jahren anstrebt.